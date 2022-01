Liliana Resinovich morta il giorno della scomparsa: le condizioni del corpo compatibili con questa ipotesi

TRIESTE - La morte di Liliana Resinovich potrebbe risalire al giorno in cui la donna è scomparsa dalla sua abitazione, il 14 dicembre. A quanto si apprende, le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere, il 5 gennaio, sarebbero compatibili con una morte avvenuta diversi giorni prima. Proseguono intanto le indagini condotte dalla Squadra mobile e coordinate dalla Procura, in attesa degli esiti degli esami tossicologici. Non è stata esclusa l'ipotesi di un suicidio.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Liliana Resinovich, domani il funerale della donna scomparsa e... IL CASO DI LILLI Trovata morta nel bosco, il procuratore: «Non trascinare forze... TRIESTE Liliana morta, spunta il giallo delle chiavi di casa, scomparse...

Il corpo in due sacchi neri

Il cadavere è stato trovato tra la vegetazione del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni - non lontano dall'abitazione che Resinovich divideva con il marito, Sebastiano Visintin - infilato in due sacchi neri a formarne uno. La testa era avvolta in due sacchetti di plastica trasparenti. Lo stato in cui è stato trovato, viste anche le condizioni meteo del periodo invernale e una relativa protezione data dai sacchi neri, potrebbe essere compatibile con una morte avvenuta una ventina di giorni prima.