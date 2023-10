Incidente sul lavoro a Ronchi dei Legionari. Cade mentre sta sistemando una copertura, 45enne grave

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Cade dal tetto di un immobile, 45enne è grave. Un uomo è stato soccorso oggi, 28 ottobre, intorno alle 18.45 all'interno di un'attività produttiva sita nella zona industriale di Ronchi dei Legionari. Per cause ancora in corso di accertamento, mentre eseguendo un'attività di copertura di un immobile, il 45enne è caduto da 5 metri d'altezza.

Dopo la chiamata di aiuto giunta Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della sores hanno così inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in condizioni gravi in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.