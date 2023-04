Incidente, si scontrano una moto e un furgone: centauro rovina a terra

BASOVIZZA - Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 aprile, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto sulla strada per Basovizza, all'altezza dell'incrocio con via Fabiani. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati una moto e un furgone. Nell'impatto il centauro è rovinato malamente a terra. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza, quella più vicina, mezzo su ruota che si trovava in quel momento a Cattinara. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.