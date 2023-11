A fuoco il tetto di una casa, interrotta la corrente alla linea ferroviaria Trieste-Venezia per ore

TRIESTE - Incendio in una casa in via Vitalba a Trieste, i pompieri al lavoro tutta la notte. Il fuoco è divampato ieri sera, 23 novembre, intorno alle 21, in una monofamiliare. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto far chiudere e disalimentare la linea ferroviaria Trieste-Venezia che passa a pochi metri dal tetto andato a fuoco: l'incendio è stato spento verso l'una.

Dopo di che sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio che sono andate avanti fino alle 7.30 di oggi.

Ancora non è chiaro quale sia la causa dell'incendio. Sul posto anche polizia e personale Rfi.