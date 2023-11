A fuoco il capannone dell'azienda di arredi per la casa

ANGIARI - Intervento dei vigili del fuoco alle 9 di stamattina, martedì 21 novembre, per l’incendio nel capannone di un’azienda produttrice di arredi per la casa e imbottiti, in viale dell’industria, ad Angiari.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Verona, Caldiero e Legnago con due autopompe, due autobotti e 14 operatori, coordinate dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle strutture adiacenti: al momento l’incendio risulta essere sotto controllo. Ora tocca all'accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco delle cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri.