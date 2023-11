RESANA - ​Scoppia un incendio in carrozzeria, in fiamme auto d'epoca tra cui la storica 500. Poco dopo le 12.30 di oggi 20 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Brigida a Resana per l’incendio in una carrozzeria: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre arrivate da Treviso, Montebelluna, Cittadella e Padova con 4 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala, il carro aria e 19 operatori, hanno iniziato a spegnere l’incendio. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento totale della struttura e dell’abitazione posta sopra la carrozzeria. Coinvolte dalle fiamme diverse auto d’interesse storico tra l’interno e l’esterno dei locali tra cui anche un camper, un gruppo ossiacetilenico, una saldatrice a gas e diverso materiale e attrezzature depositate all’interno della carrozzeria. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.