L’Agenzia del Demanio ha deciso di vendere alcune proprietà statali in Friuli Venezia Giulia rivolgendosi a una platea vastissima di acquirenti: tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, hanno la capacità di impegnarsi con un contratto di acquisto. La localizzazione dei terreni e degli edifici va da Tarvisio a Latisana, arrivando a Pordenone, Maniago, Aviano, Duino Aurisina e Trieste e attraversando il cuore della regione, con possibilità d’acquisto a Ragona, Tavagnacco, Codroipo, Faedis e Prepotto.

Immobili in vendita in Fvg

A fronte di cifre di partenza non stellari, le proposte sono per beni che per la gran parte versano in condizioni da «mediocre» a «pessimo». La loro alienazione sarà a trattativa privata e i beni sono valutati a corpo e non a misura. Il termine per la presentazione delle offerte alla Direzione regionale Fvg dell’Agenzia del Demanio è fissato per le 12 del 30 maggio. Le buste saranno aperte il 6 giugno.

Tra gli edifici spicca l’ex caserma della Guardia di Finanza a Cave del Predil, in comune di Tarvisio, uno stabile da 808 metri quadrati, il cui prezzo di partenza è stato fissato in 196mila euro, con uno stato di manutenzione definito «mediocre». Ad esso si aggiunge uno stabile di 642 metri quadri ricostruito negli anni Ottanta e adibito a caserma per la Guardia di Finanza e per la Polizia di Frontiera, addette ai controlli confinari. Un immobile posto in vendita a 172mila euro e con uno stato manutentivo «pessimo». In vendita anche l’ex caserma della Guardia di Finanza di Duino Aurisina, quasi 3mila metri quadri per 175mila euro e uno stato «pessimo».

Hanno invece una condizione «normale» i terreni che sono in vendita a Pordenone, uno con contratto d’affitto scaduto, un altro con contratto in scadenza a fine aprile e un terzo con una locazione che giungerà a conclusione a marzo 2029. I prezzi sono compresi tra 640 euro e 9mila euro. In un caso, oltre 5mila metri quadri si sviluppano parallelamente lungo i tracciati stradali della Tesa e Viale D’Aviano, il cui sedime regolare, costituito da una stretta e lunga striscia di terreno, costituisce il vecchio tracciato della ferrovia di collegamento tra la cittadina pordenonese e l’ex struttura militare dell’aviocampo. Un altro terreno è adiacente al tracciato ferroviario Udine-Venezia, lungo via della Ferriera all’altezza dell’incrocio con via Maggiore ed è attualmente mantenuto a prato. Nella stessa area si trova il terzo appezzamento.

A Maniago sono disponibili i terreni che la Difesa aeronautica utilizzava come poligono addestrativo: si tratta di tre lotti per un’ara complessiva che supera i 70mila metri quadri e per un importo totale che tocca i 187mila euro complessivi.

Questi beni fanno parte del contesto rurale ed agricolo della zona e ricadono nell’ambito urbanistico «Zone militari e militari di interesse ambientale», soggette a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale, quella prevista dalla legge regionale del 2005 per i prati stabili naturali. A Ragogna si rendono disponibili diverse particelle di terreno mantenute a bosco in località San Pietro e lungo la strada che costeggia il Monte di Ragogna.

A Prepotto, ci sono molti terreni in aree boscate, liberi da affitto, ma in condizioni definite pessime. A Faedis, per 25mila euro come quota di partenza, è in vendita un fabbricato rurale in località Valle, libero e in condizioni manutentive pessime.

A Codroipo, in condizioni «mediocri» si vende un locale di 85 metri quadri ad uso commerciale. Per le offerte, si parte da 42.650 euro. A Tavagnacco, invece, un terreno seminativo di oltre 2mila metri quadri ha un prezzo iniziale di 22mila e 400 euro. A Trieste si mettono sul mercato un’edicola e alcuni terreni a Opicina.

Gli appartamenti

Sono appartamenti, invece, quelli in vendita a Latisana e a Piancavallo: nel primo caso, un alloggio bicamere per 50mila e 50 euro, in stati pessimi; nel secondo, 52mila euro per una soluzione abitativa al piano terra del condominio «Val Piccola» in condizioni mediocri.