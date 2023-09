PADOVA - Ci sono enti pubblici che marciano a mille in questo momento storico. Uno di questi è l’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale, ovvero l’Ater, da sempre il salvagente di tante situazioni di emergenza abitativa. L’ente amministra 9.400 alloggi sia di proprietà che dati in gestione dai Comuni come Padova ed Este ad esempio, con 22.730 persone dentro.



PIANO DI VENDITA

L’anno scorso l’Agenzia ha cominciato le aste degli appartamenti inseriti nel piano di vendita approvato dalla Regione di 500 alloggi di cui 122 sfitti, in 193 fabbricati distribuiti tra 52 comuni. Scelti secondo la vetustà, la gestione particolarmente onerosa da parte dell’azienda o perché in realtà condominiali già parzialmente alienate. I primi sono stati in centro città: si andava all’asta da 52mila a 175 mila euro. La quotazione media è 70mila euro ma all’ultima asta di luglio in città si era sopra i 110mila. Per sei alloggi l’Ater ha incassato 710mila euro. In un anno ne sono stati venduti 56 per un incasso che sfiora i 4 milioni di euro.

Se occupati andavano esclusivamente all’assegnatario o un altro componente del nucleo familiare in regola con il pagamento del canone di locazione. Con sconto del 20 per cento sul valore di mercato. All’asta invece quelli liberi.



SUPERBONUS 110%

L’efficientamento energetico, sfruttando le opportunità e gli strumenti offerti dal Superbonus 110%, è il piano avviato sul territorio comunale e in tutta la provincia. In tutti i cantieri avviati, sia di proprietà che dei Comuni di Padova ed Este, è stato raggiunto il 60% delle opere al 30 giugno scorso. In alcuni casi i lavori sono stati ultimati ed il risultato raggiunto come a Conselve in via Gaibana e via Fani e a Rubano in via Pordenone. Stiamo parlando di 104 fabbricati e 1.419 alloggi per un importo di 105 milioni 781mila 783 euro.

I lavori prevedono l’isolamento termico a cappotto dell’edificio, la sostituzione degli infissi, della caldaia e l’eventuale installazione dell’impianto fotovoltaico. Garantiranno un risparmio energetico annuo che è stato calcolato essere di circa il 30% per famiglia 400 euro.



ALLOGGI SFITTI

In risposta all’emergenza abitativa, l’Ater sta attuando un piano di recupero degli immobili sfitti. Iniziativa cominciata lo scorso anno con il recupero di oltre 400 alloggi sfitti, finanziati nel corso del 2022.

Quest’anno grazie a un importante finanziamento di 7,6 milioni di euro, parte integrante del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza l’Ater sta dando il via a un programma di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficienza energetica e riqualificazione che coinvolge 114 alloggi attualmente sfitti, distribuiti sia in città che nei Comuni provinciali. Sedici alloggi si trovano in via Amba Aradam, 16 in via Pontevigodarzere e 6 ad Battaglia Terme. A questo piano si affianca una cernita accurata fatta all’inizio dell’anno, con la selezione di una graduatoria di 385 appartamenti sfitti su cui intervenire. Il consiglio di amministrazione ha recentemente deliberato un ulteriore investimento di 1,2 milioni per 94 alloggi situati nel territorio di Padova e provincia.



IL PINQUA

Infine nell’ambito del programma innovativo per la qualità dell’abitare denominato Pinqua l’Ater sta ristrutturando 64 alloggi fra via Cabrini e via Callegari a Padova. L’importo è passato da 6 milioni a 8,5 milioni per l’aumento dei prezzi ed è stato concesso dal ministero.