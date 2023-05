Mazzate e colpi di pistola per rubare gli orologi, arrestata la banda dei Rolex

TRIESTE - La Polizia di Trieste ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Trieste, nei confronti di cinque cittadini di cui due italiani, due albanesi ed uno svizzero. Le misure sono scaturite all’esito dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Trieste, su delega della Procura della Repubblica giuliana, intrapresa a seguito di diverse rapine consumate nel territorio della provincia di Trieste, volte all’impossessamento di orologi Rolex.

Le indagini

Gli elementi raccolti dagli agenti, in virtù della perfetta conoscenza del territorio, della ricostruzione operata con ausilio degli impianti di sorveglianza ed intercettazioni telefoniche e della comparazione dei “modus operandi”, hanno permesso di acquisire numerosi elementi di prova a carico degli indagati. Le indagini hanno avuto origine da una rapina commessa a Trieste nel dicembre 2021, ma gli accertamenti hanno avuto una svolta solo a seguito delle successiva rapine avvenute successivamente. L’analisi dei singoli casi ha, infatti, reso palese il legame tra gli episodi delittuosi e la circostanza che nel territorio della provincia di Trieste fosse presente stabilmente una parte degli autori dei fatti che avevano il compito di individuare i possessori di Rolex. Durante il primo episodio, avvenuto nel dicembre del 2021, una persona era stata rapinata nei pressi della propria abitazione da due uomini travisati, il primo dei quali gli aveva intimato di rimanere calmo perché era in atto una rapina, mentre il secondo si era seduto nel veicolo accanto a lui puntandogli una pistola, successivamente rivelatasi una pistola a salve. Nel corso della rapina gli autori del fatto si erano impossessati di 2.500 euro in contanti e dell’orologio Daytona del valore di 45.000 euro.

La successiva rapina è stata commessa il 4 marzo 2022 con le medesime modalità: due individui travisati attendevano un uomo ed una donna, entrambi italiani, presso la propria abitazione e, una volta raggiunti, li minacciavano con una pistola. Successivamente la donna era stata immobilizzata e l’uomo era stato ripetutamente colpito al capo da entrambi gli aggressori che poi riuscivano a sfilargli il Rolex. In quell'occasione furono esplosi anche due colpi di arma da fuoco che si costatava essere colpi a salve. Poi è stata la volta di una tentata rapina nel giugno 2022 ed una rapina consumata nel settembre del 2022 nei confronti dello stessa vittima, un cittadino italiano, aggredito al capo con un bastone che, caduto a terra, si era sfilato l’orologio Rolex del valore di 13.500 euro consegnandolo ai malviventi.

Nel gennaio 2023 un’altra vittima veniva attesa all’esterno della propria abitazione da un uomo coperto in volto da un passamontagna che lo ha minacciato con l’uso di una pistola chiedendogli dei soldi. La persona offesa, reagendo, è stato ragiunto da un colpo di pistola al collo, cadendo a terra sanguinante. L’aggressore gli sfilava dal polso l’orologio marca Rolex.

Altra rapina è stata commessa nel gennaio del 2023, a Sezana ai danni di un cittadino italiano, residente in Slovenia, raggiunto al suo rientro a casa da due uomini, con volto travisato, che lo hanno colpito violentemente con una barra di ferro e, caduto a terra, gli sfilavano l’orologio Rolex che portava al polso.

Altra rapina, ultima in ordine di tempo, è stata commessa nel successivo mese di febbraio a Pavia, nei pressi di un parcheggio pubblico, ai danni di due coniugi i quali, mentre si accingevano a riprendere l’auto, sono stati raggiunti da due uomini travisati uno dei quali, puntando una pistola verso l’uomo, si è impossessato dell’orologio di quest’ultimo mentre l’altro aggrediva violentemente la moglie procurandogli delle lesioni.

Gli organizzatori

Il contesto emerso nel corso delle indagini ha rivelato una frenetica attività delittuosa incessantemente condotta da L. K. e A. L., quali organizzatori delle rapine che hanno agito coadiuvati dagli altri indagati. Infatti, dalle intercettazioni sulle utenze telefoniche in uso agli autori del fatto nonché all’interno del veicolo abitualmente utilizzato da A. L., dal monitoraggio dei passaggi dei veicoli in uso ad A. L. ripresi dalle telecamere e dall’analisi del traffico telefonico di cella svolto dalla Squadra Mobile, è emerso come gli indagati fossero assiduamente impegnati nell’ideazione e perpetrazione dei delitti, per i quali veniva adottato un consolidato modus operandi che comprendeva, a seconda della situazione, l’assunzione di informazioni sulle potenziali vittime e l’attenta perlustrazione del territorio finalizzata ad eludere telecamere e testimoni.

La puntuale ricostruzione dei fatti reato operata dagli agenti impegnati nelle indagini ha dunque consentito di raccogliere inequivocabili elementi probatori in ordine alle diverse rapine. Il Giudice per le indagini preliminari, considerata la gravità dei fatti contestati ed il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati, ha emesso a carico di: L. K. albanese, classe 1990; A. L., italiana, classe 1986, residente a Trieste; E. B. svizzero, classe 2003, residente in provincia di Udine; N. A. albanese, classe 1984,; S. E. italiano, classe 1985, residente in Svizzera, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, notificata ed eseguita nella prima mattinata odierna da personale di questa Squadra Mobile.

Le attività all’estero, finalizzate alla cattura di tre dei ricercati, L.K., N.A., S.E.. sono state eseguite grazie agli spunti forniti dagli investigatori della SM di Trieste al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ed agli Uffici dell’Esperto per la Sicurezza in Albania ed in Svizzera che, coordinandosi con la Polizia albanese e quella elvetica ed i rispettivi Uffici Interpol Tirana e Berna, hanno allo stato portato all’individuazione e all’arresto di E.S., rintracciato nella cittadina Svizzera di Oberkulm, mentre sono tuttora attivamente ricercati i cittadini albanesi L.K e N.A.. Nella giornata di oggi, venerdì 26 maggio, personale della Squadra Mobile giuliana, appositamente delegato da questa Procura della Repubblica, si è recato presso il confine Italo-Svizzero di Ponte Chiasso per prendere in consegna dai colleghi elvetici l’arrestato S.E.