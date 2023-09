ZERO BRANCO - Arrivano le pastine griffate “Dove veto more?!”. La pasticceria da Eros, storica attività di Zero Branco, aperta da oltre cinquant’anni, le ha sfornate domenica in occasione del proprio “Pastina day”. Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione. Con la differenza che questa volta il giorno consacrato ai dolciumi è stato celebrato attraverso il tormentone estivo lanciato (involontariamente) da Daniele e Jessica, rispettivamente 33 e 29 anni, entrambi di Abano, ritrovatisi famosi dopo che il video della caduta in bicicletta sui colli è diventato virale tra i social e whatsapp.

IL SUCCESSO

Il “Pastina day” di Eros è stato un successo. Davanti alla pasticceria di via Monte Croce, lungo la Noalese, dove erano stati installati anche dei giochi gonfiabili gratuiti per i bambini, sono passate oltre mille persone nel corso della giornata. Avrebbero dovuto esserci anche Daniele e Jessica. Poi, però, non è stato possibile. «Ci eravamo messi in contatto con loro – conferma Michele, uno dei figli di Eros Gioppato – ma ci saranno altre occasioni». Le pastine con la dedica speciale sono state realizzate con pan di Spagna farcito con crema alla vaniglia e un bagno di sciroppo di frutta. Per il logo è stato usato uno stencil, poi colorato a mano. Non solo. Il quadro della festa è stato completato dalle magliette personalizzate con la stessa scritta, “Dove veto more?!”, indossate dal personale. Tutto è nato da un’idea sviluppata dalla pasticceria Eros, Michele assieme a Laura e Diego, con la collaborazione di BigShop di Eugenio Gioppato. «Le magliette saranno le nostre divise della domenica - annunciano ora dalla pasticceria di Zero Branco - Ringraziamo tutti per il grande successo del decimo “Pastina day”. In particolare grazie ai bambini, che rallegrano le nostre feste. Le magliette e le pastine speciali ci hanno ricordato il tormentone dell’estate: quel video che quando lo guardiamo ci fa ancora ridere».

UN’ALTRA NOVITA’

E non ci si ferma qui. A proposito di altre occasioni, è già scattato il conto alla rovescia per il prossimo evento messo in cantiere dal locale di Zero Branco. Domenica 29 ottobre la pasticceria porterà in scena l’appuntamento dedicato alla notte di Halloween. E per l’occasione si spera direttamente nell’arrivo di Daniele e Jessica. Probabilmente non giungeranno a Zero Branco in sella alle loro biciclette. Ma ormai a tutti piace immaginarli proprio così.