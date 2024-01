Incidente a Quinto di Treviso. Auto esce di strada e finisce nel fossato con le ruote all'aria: ferito il conducente

QUINTO DI TREVISO - Perde il controllo dell'auto che finisce rovesciata in un fossato nella serata di ieri, 5 gennaio. L'incidente in via Zecchina a Quinto di Treviso dove una macchina è finita dentro un canale a bordo strada e si è adagiata su un fianco finendo con le ruote all'aria. A bordo una sola persona che è rimasta leggermente ferita nell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, e i sanitari del Suem che hanno soccorso l'autista uscito autonomamente dal mezzo, e i carabinieri per i rilievi del caso.