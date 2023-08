«Dove veto more?» Parlano i protagonisti: «La gente ci riconosce per strada ma attenti a usare i social»

PADOVA - Sorridono, seduti l'uno accanto all'altra sul divano di casa. Jessica e Daniele sono i protagonisti del video dell'estate 2023, diventato virale. Al punto che alcuni hanno realizzato anche delle magliette con la scritta «Dove veto more?», ormai un vero tormentone.

Si sono raccontati per la prima volta al Gazzettino e ora, a poco più di un mese da quella disavventura in bicicletta, spiegano come è cambiata la loro vita. «Abbiamo metabolizzato la cosa, ci ridiamo sopra - dice Jessica - Come è cambiata la nostra vita? Non è cambiata in realtà, siamo persone normalissime e continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto.

L'unica cosa un po' strana è che alcuni ci riconoscono per strada e non ci abbiamo ancora fatto l'abitudine».

Quando il video ha cominciato a girare, sono stati tantissimi i commenti ricevuti. Alcuni ironici e simpatici, altri offensivi e sgradevoli. Un punto sul quale Jessica e Daniele vogliono lanciare un messaggio: «Purtroppo con i social le persone si sentono libere di poter dire qualsiasi cosa gli passi per la testa senza pensare che dietro a quel telefono ci sono persone, non oggetti - sottolineano - I social sono tanto belli quanto pericolosi, soprattutto per le persone più fragili. Usiamoli con la testa».