ZERO BRANCO (TREVISO) - Auto finisce nel fossato: ferita la donna al volante.

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, 10 gennaio, intorno alle 21.30 per un'auto finita in un fossato in via Treviso a Zero Branco. La conducente è stata estratta dai pompieri ed affidata alle cure del personale sanitario. L'auto è stata invece recuperata con l'autogru e l'area è stata messa in sicurezza.