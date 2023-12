Perdono il controllo delle loro auto: uno finisce contro un platano e uno in un fossato, entrambi ricoverati ospedale

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Questa notte, martedì 26 dicembre, in via Brusche a Sernaglia della Battaglia , alcune pattuglie di carabinieri sono intervenute a seguito della fuoriuscita di strada di una Nissan condotta da un 38enne di Valdobbiadene.Per cause in corso di accertamento l'automobilista ha perso il controllo del veicolo abbattendo la segnaletica stradale verticale, impattando contro la copertura di un canale di scolo quindi contro un platano, terminando la corsa nel canale stesso a ridosso di un muretto di cemento. L'automobilista è stato trasportato, in prognosi riservata, all'ospedale di Treviso. Analoga dinamica per un sinistro occorso la notte di natale in via Palugai diI carabinieri sono intervenuti, infatti, a seguito della fuoriuscita di una Mini con un 38enne del veneziano alla guida che ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato. Il ferito è stato condotto in ospedale a Treviso.