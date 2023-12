Mestrino. Finisce nel fossato con l'auto, anziano resta incastrato: liberato dai pompieri

MESTRINO (PADOVA) - Alle 18 di ieri, 29 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marco Polo a Mestrino per un incidente stradale. Un'auto era finita in un fossato a causa della perdita di controllo del conducente, che è rimasto ferito.

I pompieri, provenienti da Padova, hanno prontamente messo in sicurezza il veicolo e hanno estratto l'anziano conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Il ferito è stato successivamente preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono state completate in circa un'ora e mezza.