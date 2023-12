Porcia. Contromano in autostrada, si scontra frontalmente: due persone ferite, una è grave

FONTANAFREDDA/PORCIA (PORDENONE) - Incidente stradale questa sera, 29 dicembre 2023, lungo la A28 nel tratto compreso tra Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro. Un'anziana - confusa dalla nebbia - è entrata contromano in autostrada e si è scontrata frontalmente con un'altra auto. Due persone sono rimaste ferite: una è in condizioni gravi.

Le due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una in codice rosso e una in codice giallo.

Sono arrivate sul posto due ambulanze provenienti da Pordenone.

Sul posto anche il personale dell'autostrada con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine, attivati anche i vigili del fuoco.