Luca Zaia in diretta oggi: «Questa è la settimana cruciale, i dati ci dicono che il virus sta rallentando, anche se timidamente»

Luca Zaia in diretta oggi, sabato 22 gennaio 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Sono moltissimi i temi caldi sul piatto, in Veneto il virus procede con oltre 19mila contagiati quasi ogni giorno, ma quello che desta maggior preoccupazione è il numero degli isolati, nella nostra regione sono circa 300mila. Conteggio dei positivi, i "positivi per caso" (sono il 20% in Veneto QUI l'articolo), il sistema dei colori e delle zone, la regolamentazione delle quarantene: sono tutti argomenti che le Regioni stanno dibattendo con il Governo. Ma anche la questione del contagio dei bambini non fa star sereni, l'allarme è arrivato oggi da Stefano Marzini, direttore del reparto di Pediatria al San Martino di Belluno: «Quattro bambini al giorno in Pronto soccorso per il Covid» (trovate QUI l'articolo).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi

Sono oltre 18mila i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, intercettati con85mila tamponi. Le vittime sono state 38, sempre nelle ultime 24 ore, sono state. I soggetti attualmente positivi sono. La situazione negli ospedali: sono 1.933 i ricoverati negli ospedali del Veneto (-35) , di questi, 1744 (-21) sono ospitati nei reparti dell'Area medica , mentre 189 (-14) sono in terapie intensiva.

Covid in Veneto: le ultime notizie

Questa è la settimana cruciale, in questa settimana si vede la direzione, anche se in maniera timida si nota che il virus da un po' di giorni sta calando. Le infezioni e le eventuali leggerezze delle feste le abbiamo "sfangate". Sulle terapie intensive da 18-20 ingressi al giorno siamo alla metà. Eravamo arrivati a 208 pazienti in intensiva e ora sono 189, la terapia intensiva è sotto la soglia dell'arancione, e anche gli altri dati: Rt oggi è al 1.22, Incidenza 2587 su 100mila (alta incidenza è un sinonimo di alta contagiosità e la maggior parte dei contagiati è asintomatico o pauci sintomatico), 17% occupazione della terapia intensiva, area non critica al 25%.