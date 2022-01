Covid in Veneto: 18.773 nuovi casi e un'impennata di 38 morti. In totale quasi un milione di contagiati Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 22 gennaio 2022 diffuso dalla Regione Veneto. Un giorno particolarmente pesante soprattutto per il conteggio dei morti che sono 38 in 24 ore e fanno salire il totale delle vittime da inizio pandemia a 12.926. I nuovi casi di contagio sono 18.773 e i veneti attualmente in isolamento 277.831.

Negli ospedali

I pazienti ricoverati in area non critica negli ospedali veneti sono 1.744 (-21) e in terapia intensiva 189 (-14).

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO---LEGGI

REPORT DELLE VACCINAZIONI IN VENETO ---LEGGI