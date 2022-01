Covid in Veneto: 19.117 contagi e 26 morti. Quasi 300mila in isolamento, ospedali in calo Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi venerdì 21gennaio 2022. Continua l'impennata di persone in isolamento che sfiora ora i 300mila, per l'esattezza sono 279.257 i residenti veneti bloccati in casa. I nuovi casi di contagio in 24 ore sono 19.117 e i morti 26 che portano il totale delle vittime venete da inizio pandemia a 12.888.

Negli ospedali

Lieve diminuzione dei dati ospedalieri, i pazienti ricoverati in area non critica sono 1.765 (-41) e nelle terapie intensive 203 (-1).

