Luca Zaia in diretta per gli ultimi aggiornamenti sul Covid: «Dibattito nazionale sulle nostre proposte»

Luca Zaia torna in diretta oggi 17 gennaio 2022 per gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia. Il presidente della Regione ha già annunciato che questa, per il Veneto, sarà «la settimana cruciale» citando i dati dei ricoveri ospedalieri, in particolare quelli delle terapie intensive. Perché ormai si è capito che la variante Omicron, predominante nella regione stando alle sequenziazioni eseguite dall'Istituto Zooprofilattico, è contagiosissima e infatti il numero dei positivi è sempre alto, sull'ordine dei 20mila casi al giorno, ma grazie alle vaccinazioni ci sono tantissimi asintomatici, i cosiddetti positivi per caso. Per questo per ora gli ospedali sembrano reggere.

Ospiti di oggi la professoressa Francesca Russo e il professor Vincenzo Baldo, autore di uno studio su virus e contagi.

«A livello nazionale grande dibattito sulle fasce di colori, i tamponi, l'auto-test

IL BOLLETTINO

Sono oltre 23 milioni i tamponi eseguiti da inizio pandemia. 6381 positivi in 24 ore a fronte di oltre 50mila di test, incidenza di positività al 12,69%, «siamo di gran lunga la di sotto della media nazionale» dice Zaia. Totale positivi da inizio pandemia 887.888. Gli attualmente positivi sono 256.274, i ricoverati sono 1971 (+38), dei quali 1766 in area non critica e 205 (+7) in terapia intensiva. Totale morti 12753 (+28).

Pare che la curva si sia fermata e stia rallentando