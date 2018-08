West Nile. Nuovo contagio: ricoverato un uomo di 92 anni

di Denis Barea

CASALE SUL SILE - Riguarda un, ricoverato dall'altro ieri al Ca' Foncello di Treviso nel reparto di geriatria, il nuovo caso diregistrato in provincia di Treviso, il quinto dall'inizio dell'estate. L'uomo, affetto da una grave cardiopatia, è in condizione serie ma non in pericolo di vita. Ricoverato per un malore domenica pomeriggio, quando è arrivato all'ospedale lamentava, oltre ad altri sintomi, una forte febbre. È stato l'esame sierologico a rivelare che il 92enne era stato contagiato dal virus West Nile, che si trasferisce all'uomo attraverso la puntura della zanzara, che si infetta a sua volta pungendo uccelli migratori