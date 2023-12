Maserada sul Piave. Morto il volontario Paolo Prete, dallo scorso maggio lottava contro la malattia

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Lutto a Maserada sul Piave, è mancato mercoledì 20 dicembre, per una grave malattia contro cui combatteva dallo scorso maggio, Paolo Prete di 64 anni, volontario alla vigilanza scolastica, socio dell’Auser di Maserada sul Piave e dell’Associazione Nazionale Carabinieri dei Comuni di Paese e Ponzano Veneto.

Nato a Treviso il 10 giugno 1959, Paolo Prete era sempre vissuto a Treviso fino all’anno 2000, quando si era trasferito a Maserada sul Piave.

L'impegno nel volontariato

Prete era una persona che aveva dedicato molto del suo tempo al volontariato, sempre presente in molte manifestazioni del Comune come assistenza alla viabilità in collaborazione con la Polizia Locale, membro pure dell’associazione Auser di Maserada sul Piave, con cui si era dedicato alla vigilanza con il suo ruolo di assistenza nell’attraversamento in strada degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, dell’Istituto Comprensivo di Maserada sul Piave. Era anche socio da molti anni dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della sezione dei Comuni di Paese e Ponzano Veneto, anche lì impegnato in più fronti sia nella vigilanza scolastica che nell’assistenza alle manifestazioni comunali.

Dallo studio al lavoro

Diplomato ragioniere all’istituto tecnico commerciale Riccati di Treviso, come professione Paolo Prete aveva lavorato a lungo come impiegato presso diverse filiali trevigiane di alcuni istituti di credito tra cui la Veneto Banca e la Banca Intesa San Paolo nelle sede di Montebelluna, Ponzano Veneto e Treviso, dov’era stimatissimo dai colleghi e dai clienti. Alla chiusura dell’istituto bancario, era stato collocato in prepensionamento e lui, in questo periodo, si era dedicato a tempo pieno al volontariato, con quell’entusiasmo e quella voglia di fare che lo caratterizzava in modo del tutto particolare. Era anche iscritto all’Aido e all’Avis delle sezioni di Ponzano Veneto.

Il funerale

Paolo Prete lascia la moglie Silvia, la mamma Luciana, lo zio Giorgio, i fratelli Marisa e Manuel, con tutti gli altri parenti e amici. Il funerale sarà celebrato mercoledì 27 dicembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Maserada sul Piave. Eventuali offerte raccolte durante la cerimonia funebre saranno devolute alla Lilt di Treviso.