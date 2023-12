CAMPODARSEGO (PADOVA) - Lutto nel mondo della musica. E’ morto ieri a Sant’Andrea di Campodarsego il direttore d’orchestra Luigino Pistore. Aveva 56 anni. Da diversi anni lottava con tutte le sue forze contro un male incurabile. Era riuscito a contrastare la malattia con grande forza di volontà, ma nelle ultime settimane la sua salute ha avuto un tracollo. Dalla sua casa di Gorizia, con la famiglia ha deciso di tornare alle sue origini e le ultime giornate di vita le ha vissute proprio a Sant’Andrea dove tutti lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane e professionali. Le esequie sono programmate per domani alle 10.30 nella chiesa di Sant’Andrea. Saranno in tanti che vorranno tributargli l’ultimo estremo saluto e trasmettere una parola di vicinanza alla moglie Grazia, al figlio Riccardo, al fratello Gianpaolo e a tutti i suoi familiari più stretti.

I RICORDI

Nativo di Codivernarolo, piccola frazione nel comune di Vigonza, Luigi Pistore ha studiato ragioneria, ma il suo grande amore è stata fin dai primi anni di vita la musica. Ha frequentato il conservatorio diventando direttore d’orchestra. Tra il 1988 e il 1992 è stato il direttore della banda musicale Giuseppe Verdi di Sant’Andrea di Campodarsego. Ieri uno dei suoi più grandi amici, Roberto Piccinato l’ha così ricordato: «La cosa che più mi commuove di questa grave perdita è che Luigino, pur combattendo con un terribile male da parecchio tempo, non ha mai rivelato questo suo grave problema. Non voleva far star male le persone che lo circondavano. Con la sua morte perdo una persona cara con la quale ho vissuto esperienze formative di spessore che rimarranno per sempre nel mio cuore e tra i miei ricordi più cari. Attualmente sono il presidente della banda musicale di Sant’Andrea dove Luigino è stato direttore. Quando i suoi familiari mi hanno avvisato che il suo quadro clinico era precipitato, abbiamo sperato fino all’ultimo che si potesse riprendere».

Anche il sindaco Valter Gallo ieri ha avuto parole di cordoglio. «Non lo conoscevo personalmente - ha detto - ma documentandomi ho capito che si trattava di un autentico protagonista, ben voluto da tutti, un genio nel suo ambito professionale, una persona di spessore e affabile nella vita privata. A nome di tutta la mia amministrazione comunale non posso che trasmettere le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza a sua moglie e a suo figlio». Dopo gli iniziali studi di pianoforte, affiancati con quelli di compositore e direzione di coro al conservatorio Pollini di Padova, dove consegue il diploma, nel 1993 Luigino Pistore viene ammesso a frequentare il corso superiore di composizione e di direzione d’orchestra al conservatorio Martini di Bologna. Nell’arco della sua carriera ha diretto diverse orchestre in Italia e all’estero. Fino a quando le forze non l’hanno abbandonato è stato direttore dell’orchestra filarmonica Alpe Adria di Gorizia.