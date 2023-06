Imoco Volley, Vittoria Alice Piani nuova numero 1 nella panchina di coach Santarelli

TREVISO - Vittoria Alice Piani nuova pantera dell'Imoco Volley, sarà lei l'arma dalla panchina per coach Santarelli nel ruolo di opposta. Dopo le esperienze al Club Italia, a Trento e lo scorso anno a Vallefoglia, un ulteriore step nella carriera della talentuosa bomber milanese che arriva con grande entusiasmo a vestire la maglia numero 1 per la Prosecco DOC Imoco Volley 2023/24. Mamma brasiliana, papà milanese, Vittoria ha provato da piccola tanti sport, dal golf al tennis, al nuoto, al ping pong con anche qualche "excursus" da baby modella, dagli otto anni in poi però è stata la pallavolo la sua strada che ha seguito con perseveranza fino a oggi. «Mi sento molto onorata, arrivo in una squadra di un livello estremamente alto e con grandi ambizioni.

Giocherò in un top club con un coach super e con tante campionesse, sono felice per un'esperienza che mi darà modo di crescere molto come giocatrice», afferma.

Vittoria Alice Piani e la sua carriera sportiva

Vittoria Piani inizia la sua esperienza con il volley nel 2012 nelle giovanili dell'Amatori Orago: nella stagione successiva viene promossa in prima squadra, in Serie B1 e già stagione 2014-15 entra nel Club Italia, inizialmente in A2, poi nelle due annate successive in Serie A1. Nella stagione 2017-18 viene ingaggiata dall'UYBA Busto Arsizio, sempre in Serie A1, con cui conquista la Coppa CEV 2018-19. Nell'annata 2019-20 torna in A2 da titolare con la maglia della Trentino Rosa aggiudicandosi la Coppa Italia di Serie A2, dove viene premiata anche come MVP: con la squadra trentina gioca due stagioni in Serie A1. Nell'ultima stagione 2022-23, invece, si trasferisce a Vallefoglia dove disputa la A1. Ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili vincendo l'oro nel 2015 ai Mondiali Under 18.