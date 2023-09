VITTORIO VENETO - Una mente brillante, la passione per la progettazione coltivata da autodidatta fin da ragazzo, una salute di ferro. Anche ieri, giorno del suo novantesimo compleanno, Piero Azzalini era al lavoro. L’imprenditore, nonostante la pensione, continua a portare avanti la sua attività e a fare il consulente, progettando nuove macchine per lavorazioni specifiche e ideando brevetti, facendo visita ai clienti o incontrandoli sulla piattaforma digitale Zoom. Ed è forse questo l’elisir della sua lunga e attiva vita.

LA PASSIONE

Nato e cresciuto a Fregona – la sua, come testimonia il cognome, è una famiglia cimbra - Azzalini fin da ragazzo si inserisce nel mondo del lavoro. «Dopo le scuole medie – racconta il 90enne – avrei voluto proseguire gli studi. Era da poco finita la Seconda Guerra Mondiale, ma non c’era la possibilità da Fregona di scendere tutti i giorni a Vittorio Veneto per andare a scuola. Così ho iniziato a lavorare nella segheria che aveva mio papà, che poi con il passare degli anni ha iniziato anche a produrre mobili». Ma più che alle varie essenze di legno, l’attenzione del giovane era rivolta alle macchine impiegate per la lavorazione del materiale. «Intorno agli anni Settanta – ripercorre – ho iniziato a progettare e a realizzare automazioni e macchine speciali per fare specifiche lavorazioni su mobili. Una passione innata, coltivata seguendo il lavoro di tanti ingegneri. Capito che avevo questa dote, mi sono avventurato nella mia nuova professione». E così negli anni ’80 a Vittorio Veneto dà vita alla Genco, piccola officina che per prima in Italia inizia a costruire macchine per l’inserimento di supporti per ripiani, società che poi prende il nome di Gecom srl, di cui Azzalini è tutt’ora proprietario e amministratore unico. Alla guida della sua azienda, in tutti questi anni ha elaborato idee e progetti poi diventati macchine da impiegare nel settore dell’arredamento, ma non solo. All’attivo ha anche un brevetto di sfruttamento di fonti d’aria forzata per produrre energia eolica. E poi una collaborazione con la Rolls-Royce per rendere ancora più efficiente l’esplosione degli airbag di cui le auto sono dotate. «Tre anni fa il mio progetto ha sbaragliato progettisti tedeschi e molto più giovani di me» ricorda Azzalini che all’epoca aveva 87 anni.

PIÙ UNICO CHE RARO

Lui questo successo nemmeno vorrebbe raccontarlo, riservato com’è, ma i suoi amici-colleghi imprenditori di via Cal de Prade, Giuseppe Dal Dalt, Alberto Antiga, Aldo Moret e Michele Borsoi, ci tengono a sottolinearlo e a renderlo pubblico. Ieri, 90. compleanno, per Azzalini è stato un giorno tra clienti e lavoro, la sua quotidianità, «tanto per tenersi allenati» dice. «La festa – prosegue – la farò il primo ottobre con un bel po’ di invitati. Ho la fortuna di avere una buona salute e di aver trovato un lavoro che mi piace e che mi dà sempre nuove soddisfazioni e che, soprattutto, mi dà l’entusiasmo ogni mattina quando mi alzo dal letto e affronto una nuova giornata. Ed è ciò che auguro a tutti i giovani che oggi si avvicinano al mondo del lavoro: mettetevi in gioco». A sostenerlo sempre c’è la sua famiglia. «La giornata non mi pesa – conclude il 90enne - E i clienti continuano a cercarmi e a chiedermi nuovi progetti».