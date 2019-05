​In sella alla bici rubata da 5mila euro: 18enne nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETO - Lo hanno visto scorrazzare in bicicletta in piazza Medaglie d'Oro, vicino alla stazione dei treni. Solo che quella due ruote in fibra di carbonio, una Ktm del valore di circa 5mila euro, non era una bici qualsiasi, ma uno dei modelli utilizzati dalla squadra ciclistica di San Biagio di Callalta Team Brilla Bike, una delle compagini più importanti a livello nazionale per quanto riguarda la categoria Under 23. E proprio quella bici, individuata sabato mattina, era stata rubata solo pochi giorni fa ad uno degli atleti del team proprio a Vittorio Veneto. A finire nei guai, dopo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, è stato un 18enne residente in zona, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato a piede libero per ricettazione.