Albero caduto sui cavi: famiglie senza telefono da dieci giorni

VITTORIO VENETO - Da dieci giorni sono senza telefono fisso nelle loro abitazioni. A Borgo Castagnè, nella località di San Lorenzo in montagna, otto famiglie da domenica 5 maggio sono isolate telefonicamente. Con il maltempo, e in particolare con il forte vento, un albero è caduto danneggiando i cavi della linea telefonica che giunge fino al borgo. «Da lunedì 6 maggio ho contattato più volte il call-centre della Telecom, l'ultima volta oggi (ieri per chi legge ndr), ma pare che la riparazione di questo guasto non sia di competenza di nessuno» ammette ormai sconsolata, a nome dei residenti del borgo, Luigina Barel.