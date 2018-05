Veneto Banca, la commissaria liquidatrice Scognamiglio indagata

TREVISO - Uno dei tre commissari liquidatori di Veneto Banca, Giuliana Scognamiglio, è stata iscritta nel registro dagli indagati dalla Procura di Treviso, a seguito di una denuncia presentata da un azionista della ex Popolare. Lo apprende l'Ansa da fonti bene informate. La verifica sull'operato di Scognamiglio riguarderebbe un fatto circoscritto, una vicenda per cui l'autore della denuncia si ritiene danneggiato, e non coinvolgerebbe l'attività generale del commissario.



Il fascicolo processuale su Veneto Banca, da poco trasferito a Treviso dopo che il gup di Roma ha dichiarato l'incompatibilità territoriale, è nelle mani del pm Massimo De Bortoli. Il magistrato è in attesa che il Tribunale di Treviso si pronunci sulla richiesta di insolvenza per Veneto Banca, che consentirebbe di indagare anche per bancarotta fraudolenta, reato più grave dei già cointestati ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio, allungando così i termini di un'eventuale prescrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA