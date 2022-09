SAN PIETRO DI FELETTO - Nuova ediziaione della vendemmia solidale alla cantina Le Manzane: oggi, 11 settembre, va in scena la tradizionale giornata di raccolta dell’uva a scopo benefico nella tenuta di San Pietro di Feletto. E come ogni anno non poteva mancare il governatore Luca Zaia

Il ricavato della giornata andrà all'Enpa e servità per acquistare la strumentazione diagnostica del nuovo ambulatorio sociale di Ponzano Veneto.