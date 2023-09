Vendemmia notturna del Prosecco Docg nell'azienda di Sarah con ospiti illustri

CONEGLIANO - La pioggia battente avrà fermato la nona edizione della vendemmia notturna nella bellissima cornice dell’azienda di Sarah Dei Tos, “La Vigna di Sarah” ma non certo il clima di festa scandito dal crepitio dello spiedo e dagli aperitivi a base del prosecco docg Conegliano Valdobbiadene con l’etichetta riportante le fasi lunari . Una novità che è piaciuta ai centocinquanta ospiti. Sarah inventa e introduce la "vendemmia notturna" come pratica distintiva nel Prosecco Docg. Questa innovazione migliora la qualità delle uve grazie alle temperature più basse notturne, riducendo l'ossidazione e l'uso di solfiti. Un disciplinare garantisce l'autenticità. Federico Caner assessore al turismo ha spiegato la grande importanza che il territorio sta assumendo con presenze estere importanti, così come Giuliano Vantaggi site manager presso l'associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Unesco, Luca Zaia ha elogiato lo spirito imprenditoriale di Sarah dei Tos e il suo genio creativo che sta permettendo di fatto un nuovo utilizzo della vendemmia portata a un livello più alto attraverso la raccolta dei grappoli tenendo conto delle fasi lunari: «Un applauso per questa donna che ha saputo e continua a valorizzare il nostro meraviglioso territorio delle colline Unesco - ha detto Zaia - e ha trovato anche il tempo di fare tre figli» ha concluso il governatore sorridendo.

Nell'edizione di "Grappoli di Luna" di quest'anno, ospiti illustri come Luca Zaia e Red Canzian, Matteo Zoppas, e una delegazione dell’Imoco volley con il presidente Piero Garbellotto, il gruppo degli influencer veneti e personaggi simbolo del territorio come Tino Vettorello vari amministratori locali tra i quali il consigliere regionale Roberto Bet e la rappresentanza dei vertici del comando dei vigili del fuoco della provincia.

Kathleen e Dennis Thalke (con l’inseparabile barboncino Matti) due i americani ha persino acquistato una casa a Treviso, dimostrando un forte interesse per l'enogastronomia locale e per le colline Unesco, sono stati premiati con un lungo applauso per essere stati i primi ad iscriversi alla prima vendemmia pubblica in Italia organizzata con grande difficoltà a causa dell’eccessiva burocrazia, la settimana scorsa da Sarah dei Tos nella sua azienda.