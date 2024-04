CONEGLIANO (TREVISO) - La Prosecco Doc è pronta a giocarsi il primo match point nelle semifinali scudetto contro la Igor Novara che sfiderà questa sera alle 19 al PalaIgor (diretta Sky Sport Arena e VBTV previo abbonamento, arbitri Pozzato e Capello) dopo la bella e autoritaria vittoria di domenica di fronte ai 5.000 spettatori del Palaverde che hanno festeggiato nel migliore dei modi il compleanno di capitan Joanna Wolosz.

L’obiettivo è chiaro: chiudere la serie in gara-2 e prepararsi con calma per la finale contro la vincente di Scandicci-Milano, con il Vero Volley spalle al muro dopo la netta vittoria della Savino del Bene in gara-1 per 3-0. Di certo Conegliano si attende tutta un’altra Igor rispetto a quella vista in via Marconi, troppo remissiva e travolta dal primo all’ultimo scambio, tra cui l’eloquente 25-12 nel secondo set. Occhio però alle variabili tattiche della Igor, con Markova e Akimova intercambiabili in posto 2 e più in generale una squadra che ha dimostrato più volte nelle difficoltà di saper superare gli ostacoli davanti a sé. In palio c’è la possibilità di giocarsi il tutto per tutto al Palaverde in una eventuale gara-3. Sponda Prosecco Doc, squadra al completo e tutte le intenzioni di tagliare corto per godersi una settimana di allenamenti in vista del gran finale vincendo la 40. partita su 52 confronti contro Novara, oppure, guardando più in generale, ottenendo la 46. vittoria consecutiva mantenendo l’imbattibilità stagionale.

LE PAROLE DEL COACH

Domenica è stata vinta una partita, non la serie. Su questo non trascurabile dettaglio pone l’accento Daniele Santarelli in sede di presentazione del match odierno: «Dobbiamo avere in testa che la prima partita non conta, bisogna resettare e ripartire con la massima concentrazione perchè certamente Novara non sarà quella di gara-1 e di fronte al suo pubblico giocherà il tutto per tutto per prolungare una stagione finora molto positiva». Una squadra a cui stare attenti, sottolinea Santarelli: «Hanno giocatrici giovani come Markova e Akimova alla prima esperienza nel campionato e stanno sperimentando per la prima volta il livello dei playoff. È normale ci siano alti e bassi, ma con la spinta del loro pubblico cercheranno di metterci maggiormente in difficoltà rispetto alla prima sfida, mi aspetto una bella battaglia come da tradizione tra Prosecco Doc e Igor». Un altro test importante e da superare a pieni voti per raggiungere la finale scudetto, continuando il percorso verso le SuperFinals di Champions League: «Stiamo bene, sono orgoglioso di come la squadra è arrivata a questo periodo in grande condizione. Se a Novara giocheremo come sappiamo possiamo strappare il pass per la finale, e farlo in due gare sarebbe il massimo, ma dobbiamo meritarcelo sul campo». Ieri, 9 aprile, è una data ben impressa nella mente di società, staff, giocatrici e tifosi dell’Imoco Volley, perchè segna la scomparsa di Paolone Sartori, a cui lo stesso Santarelli ha voluto dedicare alcune parole: «Sono passati ormai 4 anni, ma il ricordo della sua passione è sempre con noi, ci piacerebbe vincere per dedicare a lui la finale, sappiamo che ci seguirà e farà il tifo per noi da lassù». Anche Asia Wolosz e Moki De Gennaro hanno voluto omaggiare Paolone con una storia su Instagram.

QUI IGOR

Gara da dentro o fuori, con un palazzetto pronto a spingere la propria squadra. A presentare la sfida è Eleonora Fersino, una delle due ex di serata: «In gara-1 non siamo mai davvero state in partita e abbiamo subito l’aggressività di Conegliano, unita alla loro grande prestazione in tutti i fondamentali. Giochiamo in casa e abbiamo il dovere di fornire la nostra migliore versione a un pubblico che si prepara a regalarci un soldout».