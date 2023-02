Raid al liceo Da Vinci di Treviso. Vandali rompono la porta, saccheggiano le macchinette e fanno pipì nei corridoi

TREVISO – Sono entrati sfondando una porta della scuola, hanno distrutto le macchinette del caffè per rubare le monete e alla fine hanno anche fatto i loro bisogni lungo uno dei corridoi che porta verso la fermata delle navette di viale Europa. E’ quanto accaduto questa notte, 28 febbraio, nel liceo scientifico Da Vinci di Treviso. A dare l’allarme sono stati i primi addetti arrivati a scuola questa mattina. L’istituto annuncia che sporgerà denuncia contro ignoti. In quella zona, però, non ci sono telecamere di videosorveglianza. Sarà necessario cercare altri indizi per provare a risalire agli autori dal raid vandalico tramutatosi in un vero e proprio sfregio.