Camionista moldavo accusato di abusi sulla nipote di 7 anni. Ospite in casa di parenti, si era infilato nel letto della bambina

TREVISO - È iniziato oggi, a Treviso, il processo a carico di un uomo di nazionalità moldava, all'epoca dei fatti trentenne, accusato di aver abusato di una nipote di sette anni mentre era ospite a casa dei cognati, nel trevigiano.

Cosa è successo

Secondo le testimonianze rese dalla piccola e i riscontri ottenuti dopo la denuncia dell'episodio l'indagato, autotrasportatore, in viaggio per lavoro, avrebbe approfittato dell'ospitalità dei parenti per trascorrere una notte, entrando nel letto della piccola per compiere gli atti per i quali ora è sotto processo.