Violentò una bambina con meno di 12 anni, la conferma dal dna: bengalese di 37 anni finisce in carcere

VICENZA - Nel luglio 2021 si era reso responsabile di violenza sessuale su una bambina con meno di 12 anni: un 37enne cittadino bengalese è stato arrestato dalla squadra mobile e condotto in carcere. Il provvedimento è conseguenza della sentenza di condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione, ora passata in giudicato, emessa dal Tribunale. All'epoca del fatto l'uomo era già stato arrestato; in seguito, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Le indagini erano partite dopo la segnalazione fatta alle forze dell'ordine dalla madre della minore sulla base di confidenze ricevute da un'amica della famiglia. Dopo la denuncia vennero effettuati gli accertamenti, anche con l'analisi del dna, a seguito dei quali l'aggressore venne arrestato.