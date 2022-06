Ubriachi fradici si prendono a bottigliate davanti alla stazione dei treni

MONTEBELLUNA - Violenta lite tra alcuni soggetti nordafricani ieri sera, mercoledì 8 agosto, presso la stazione ferroviaria di Montebelluna. Tre uomini tra i 30 e i 35 anni, verosimilmente alterati da assunzione di alcolici, si sono affrontati a bottigliate. Sono intervenute pattuglie dei Carabinieri di Montebelluna che hanno fermato i 3, uno dei quali si trova ancora in ospedale per le cure del caso (non grave). La posizione dei 3 ora è al vaglio dei militari che stanno ricostruendo l'episodio anche sulla scorta della visione dei sistemi di videosorveglianza della zona.