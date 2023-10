CONEGLIANO (TREVISO) - Si è spenta all’età di 53 anni per un tumore aggressivo, che l’aveva colpita poco più di 5 mesi fa, Alessandra Berto in Zucol. Cresciuta a Conegliano, si era trasferita a Pianzano di Godega dopo il matrimonio. Era ricoverata nel reparto di oncologia dell’ospedale di Vittorio Veneto dove ha combattuto con coraggio e determinazione contro il male che non le ha dato scampo, assistita fino all’ultimo dai propri cari e seguita dai medici e infermieri che hanno fatto tutto il possibile per curarla. Fino all’ultimo aveva sperato di farcela con il suo ottimismo, purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Era la mamma di Matteo Zucol, suo figlio unico, il più giovane consigliere comunale di Conegliano appartenente a Forza Italia, di cui è capogruppo, e che a lei era particolarmente legato.

Uno dei primi ad apprendere la notizia della scomparsa di Berto è stato il sindaco Fabio Chies: «Esprimo le condoglianze a nome di tutta la comunità e sentimenti di vicinanza alla famiglia e al figlio, che nell’attività amministrativa è una delle persone più presenti e impegnate». Alessandra era una delle figlie di Ildebrando Berto, che è stato funzionario di banca in città all’allora Cassa di Risparmio e dirigente della vecchia Democrazia Cristiana ai tempi dell’onorevole Lino Innocenti. Alessandra, dopo essersi diplomata, è stata apprezzata impiegata amministrativa in una nota azienda di San Vendemiano, dove era benvoluta da tutti per la passione e competenza, che rivelava nel suo lavoro, che è stata costretta ad abbandonare, quando ha avuto la diagnosi della brutta malattia che l’aveva colpita. Lascia il marito Francesco, il figlio Matteo e gli altri parenti. I funerali avranno luogo giovedì alle 10,30 nella chiesa di Pianzano, dove prima alle 10 sarà recitato il rosario.