TREVISO - Si è spento il sorriso di Clara Bonotto. A portarla via alla vita a soli 65 anni, nella sua abitazione di Treviso nella nottata tra domenica e lunedì, un fatale tumore cerebrale scoperto esattamente un anno fa (il 27 novembre 2020), un male che non le ha lasciato scampo nonostante lo avesse sempre combattuto con forza. In Questura a Treviso dagli anni 80, fin da prima di diventare mamma delle amate figlie Giorgia e Giulia, Clara era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati