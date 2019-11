Sperona i carabinieri all'alt e fugge a 180 all'ora: condannato a 2 anni

VEDELAGO - «Quellal'hoio e poi l'ho caricata sulla mia auto», la confessione dell'indagato ha radicalmente cambiato le carte in tavola. E nonostante i sospetti, seppure non suffragati da prove, della Procura, al giudice non è rimasto che modificare le contestazioni mosse all'imputato, 42 anni, giostraio, di. «Non era una ricettazione ma un meno grave furto di una bicicletta», il giudice Piera De Stefani, pur mantenendo intatte le rimanenti contestazioni di resistenza e lesioni ai carabinieri di Vedelago, guida senza patente e sotto i fiumi dell'alcol, ha inflitto un anno e 10 mesi al giostraio Maichel Orlando, 42 anni, di Istrana. Ha infatti accolto in parte le argomentazioni degli avvocati difensori Andrea Zambon e Francesco Murgia, mentre il pm Barbara Sabbatini aveva proposto la condanna di Orlando a 4 anni e sei mesi di carcere. Noto alle cronache come lo stalker di avvocatesse , farmaciste e infermiere (telefonate oscene nel cuore della notte e proposte indecenti), ma anche come l'esibizionista seriale, a fine aprile 2019 Orlando era stato arrestato, dopo un rocambolesco inseguimento a oltre 180 orari sulla Castellana