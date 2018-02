Schianto Bmw-Hyundai: 5 feriti: c'è anche una bimba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Uno schianto fra due auto è avvenuto nella notte a Cimadolmo in via Adige, 5 feriti (non 9 come pareva in un primo momento) sono stati portati in ospedale dal Suem.L'incidente dopo le 22 in via Roncadelle tra unache stava uscendo da una laterale: da verificare l'esatta dinamica. La Bmw, nell'impatto, è finita contro il muretto di una casa per poi andare ruote all'aria sulla strada.Cinque i feriti, tra cui una bambina piccola, altre 4 persone rimaste illese. Sul posto i Vigili del Fuoco di Conegliano insieme alle ambulanze del Suem 118 e alle forze dell'ordine.