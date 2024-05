Festa della mamma: parrucchiere donerà all'Advar tutti gli incassi della messa in piega. «Per ricordare mia madre mancata tre mesi fa per un tumore»

TREVISO - Dare sostegno all’Advar e allo stesso tempo celebrare tutte le mamme, quelle che ancora ci sono, e anche quelle che non ci sono più. Nicola Barera, con l’iniziativa “Una piega per la mamma”, vuole fare proprio questo in occasione della festa della mamma. Una giornata intera dedicata alle mamme: domenica 12 maggio il suo salone, “Hair Beauty Studio”, in via Montello, aprirà le porte dalle 9 alle 16 per un evento solidale dedicato a sostenere concretamente l’Advar. «Potrà venire chiunque liberamente a farsi la piega e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione.

Sarà una giornata di solidarietà, riflessione e cura per se stessi, a fin di bene» spiega Nicola Barera, titolare del salone. «Durante l’evento, inoltre, saranno raccolte anche donazioni volontarie come segno tangibile di gratitudine verso i professionisti e volontari Advar che, con dedizione e amore, sostengono numerose famiglie nel momento della fragilità e della malattia».

L’idea, infatti, nasce proprio dalla volontà di ricordare quelle mamme che non sono più con noi: «Tre mesi fa è mancata mia mamma Ornella - prosegue Barera - L’Advar è stato indispensabile con la nostra famiglia nell’ultimo periodo della malattia: ci hanno seguito in maniera eccezionale. Per questo mi piaceva omaggiarli con questa attività. Loro si sono detti molto contenti dell’iniziativa. La giornata è anche un piccolo momento per ricordare mamma Ornella». «Voglio anche trovare un momento, durante l’evento, per parlare dell’associazione e raccontare quello che fa: tutta l’assistenza che garantisce alle persone malate per accompagnarle con dignità alle fine del loro percorso» aggiunge l’hairstylist, da sedici anni in attività in proprio nel suo salone all’83 di via Montello.

«Per l’occasione domenica saremo in cinque, anziché in tre, come di solito. Abbiamo già iniziato a raccogliere diverse adesioni, anche se non serve prenotazione, e anche già qualche offerta volontaria. L’iniziativa benefica è sì un modo per ricordare mia mamma - come si può intravedere dalla foto nella locandina, che la ritrae - e con lei tutte le mamme, ma è un evento aperto a tutti: chiunque potrà venire a farsi i capelli. Avevo già fatto un progetto simile molti anni fa, ma è la prima volta che lo faccio per l’Advar». E se andrà bene, come già sembra che si prospetti, questa non sarà l’ultima edizione: «L’intenzione è quella di continuare a riproporlo anche nei prossimi anni: una volta all’anno, in occasione della festa della mamma». I numeri di Advar parlano da soli, come spiegano dalla onlus: 35 anni di attività, oltre 200 volontari e oltre 12 mila nuclei familiari supportati attraverso i servizi assistenziali, a cui si aggiungono 3mila famiglie aiutate nell’elaborazione del lutto, dal progetto “Advar Rimanere Insieme”.