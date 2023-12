TREVISO - Maria Teresa De Gregorio è il nuovo assessore ai Beni culturali, musei, biblioteche, teatro e al Turismo del Comune di Treviso. Dal primo gennaio entrerà ufficialmente in carica, assumendo le deleghe che nel passato mandato erano state di Lavinia Colonna Preti e che, in questa prima parte del suo secondo quinquennio, il sindaco Mario Conte aveva gestito direttamente. E’ stato il primo cittadino ad annunciare ai media, un po’ a sorpresa, il nuovo innesto in giunta, ieri a Ca’ Sugana: « E’ il regalo di Natale che ci facciamo: un regalo per l’amministrazione e per tutta la comunità trevigiana. Perché acquistiamo una persona con una straordinaria esperienza amministrativa e una rete di conoscenze importante, ma soprattutto una donna di grandissimo spessore umano » .

IL PROFILO

De Gregorio, 68 anni, vanta una lunga carriera da dirigente nel settore cultura della Regione, culminata come direttrice della Direzione Beni, attività culturali e sport di Palazzo Balbi, retta per oltre un quindicennio fino a un paio di anni fa. Ha fatto inoltre parte della Commissione ministeriale cinematografia e della Consulta ministeriale per lo spettacolo, e ha presieduto la Commissione regionale di esperti per l’assegnazione del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. Attualmente è alla guida del cda della Fondazione Oderzo Cultura. In qualità di commissario straordinario, alcuni anni fa, ha contribuito al salvataggio della Fondazione Mazzotti. E proprio in quella vicenda, come hanno confermato gli interessati, si è consolidata la conoscenza e la comunanza di visione in materia con il sindaco. Perché dunque proprio ora, a sette mesi dalle elezioni, l’allargamento la giunta? « La scelta, in realtà, è stata un ballo fino a qualche settimana fa, con altri tre profili legati ad altri settori - risponde Conte, presentando la neo-assessora insieme ad Antonio Dotto e Luigi Caldato, presidenti del Consiglio comunale e della Commissione Cultura - Ho atteso, innanzitutto, il primo passaggio della candidatura di Treviso a Capitale italiana della cultura 2026: siamo entrati tra le dieci finaliste e da qui al 5 marzo (quando è in programma l’illustrazione del progetto al ministero, ndr) si aggiunge un ulteriore carico impegnativo a un lavoro già molto impegnativo, come la gestione della cultura cittadina. C’era necessità di una persona che si dedicasse a tempo pieno a questa doppia sfida. Anche se non significa che io mi estrometta dalla partita. Ora ci sarà un piccolo riassetto delle deleghe in giunta, per consentire a ognuno di noi di occuparci con ancor maggiore attenzione ai temi assegnati » .

GLI INCARICHI