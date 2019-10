Tir con carico eccezionale frena di colpo: camion "salvo", traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Le immagini di un incidente sfiorato: il camion con carico eccezionale frena di colpo al semaforo e il suo carico (manufatti di tonnellate di peso) si sposta verso la cabina di guida. Il camionista non rimane ferito ma il mezzo va in panne e la viabilità finisce in tilt sulla Pontebbana nel comune di Villorba.Intervnto dei pompieri con l'autogru.