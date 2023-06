GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - A sedici anni era pianista di pianobar e brillante studentessa del liceo linguistico Colle di Giano di Conegliano. A diciannove è stata selezionata attraverso un suo video di presentazione su TikTok (@giuliaballarin) tra 22mila candidati per partecipare a un’esclusiva “Masterclass of Happiness” in Finlandia. Viaggiatrice, video editor, nomade digitale, Giulia Ballarin entra nello schermo di whatsapp dalla sua casa di Pianzano, frazione di Godega di Sant’Urbano, con un sorriso aperto alla vita e una cascata di capelli: « Suonavo per un bar di Corte delle Rose: “Claire de lune” di Debussy, le “Suite francesi” di Bach, “Nuvole bianche” di Ludovico Einaudi, “Autumn leaves” di Clapton, “Somewhere in the rainbow”, “Libertango...” » racconta.

All'avventura in giro per l'Europa, la ricetta della felicità di Giulia