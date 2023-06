PADOVA - Dai banchi di scuola, a OnlyFans. Da compiti in classe e interrogazioni per costruirsi una professione come odontotecnica, a foto e video maliziosi per mantenersi da sola e pagare l’affitto. E’ la doppia vita di Ambra, studentessa al quinto anno di un istituto superiore di Padova, che sul web si trasforma in una moderna e audace lolita. In arte “itssaamber” a soli 19 anni è seguita da migliaia di persone tra i vari profili Facebook, Instagram, TikTok e OnlyFans. Ambra si è trasferita nel Padovano da un paio d’anni per completare il suo corso di studi e tra pochi giorni affronterà l’esame di maturità, ma è originaria di Trento, dove invece vivono i suoi genitori. «Mamma e papà lo sanno, mi hanno detto di fare attenzione, ma alla fine sono libera di fare ciò che voglio della mia vita e hanno capito che in questo modo sono diventata autonoma dal punto di vista economico – racconta la ragazza -. Di recente ho comprato il cellulare nuovo, adesso vorrei farmi la patente di guida e poi mi sento sicura a lasciare sempre un po’ di soldi da parte per le emergenze. Ad esempio, se mia mamma sta male o se devo prendere all’improvviso il treno per tornare a casa a Trento». I guadagni su OnlyFans possono variare da poche centinaia di euro al mese, a decine di migliaia: Ambra sceglie di non mettere in chiaro cifre, ma sul suo conto corrente arriva quello che basta per non chiedere soldi ai genitori.

LA DECISIONE

A seguito della pandemia Covid è esploso il fenomeno OnlyFans, la piattaforma su cui i creator possono postare contenuti esclusivi per gli iscritti, in cambio del pagamento di un abbonamento e di extra. Anche se il sito web nasce come fonte di intrattenimento (infatti è stato scelto, ad esempio, da chef importanti o professionisti del fitness) sono i contenuti più spinti a prendersi la scena. Si va dallo scatto in intimo al nudo integrale, fino agli accordi in chat per appuntamenti più espliciti in videochiamata. «A parte il guadagno, devo dire che mi diverto perchè mi piace stare al centro dell’attenzione. Non si direbbe, ma da quando ho iniziato ho acquisito più rispetto di me stessa, autostima e sicurezza», dice. Ambra condivide la sua intimità, anche in compagnia del ragazzo che frequenta. «I miei compagni di classe non mi hanno giudicata, anzi c’è chi mi ha fatto i complimenti e alcune ragazze stanno pensando di aprirsi un profilo».

IL TRASFERIMENTO

Ambra è entrata nel mondo di OnlyFans un anno e mezzo fa, appena maggiorenne. «In quel periodo vivevo già qui a Padova, più precisamente all’Arcella in un appartamento condiviso con altre persone: di base tra affitto e bollette servivano almeno 400 euro al mese. Frequentando la scuola di mattina, avrei dovuto trovarmi un lavoro la sera come cameriera. Prendendo in considerazione i diversi aspetti come la precarietà, le paghe basse, il dover tornare a casa tardi con i mezzi pubblici da sola, alla fine ho evitato. Rischiavo di dormire quattro ore a notte, per poi magari andare male a scuola. Non ne valeva la pena». Ambra è arrivata a Padova perché non si trovava più bene nell’Istituto precedente. «A Trento avevo problemi a scuola, non ero a mio agio con i compagni di classe – precisa la 19enne – qui a Padova c’è lo stesso tipo di indirizzo Odontotecnico, quindi ho potuto farmi riconoscere i crediti formativi». Per essere redditizio, un profilo su OnlyFans richiede tempo. «Ci sono giorni in cui studio per le interrogazioni e gli esami – dice - e altri in cui cerco di imparare dalle influencer e sex worker famose quali sono le tecniche e le ultime tendenze. Ad esempio, riproduco video simpatici e al tempo stesso allusivi. Chi è abbonato alla mia pagina o mi segue sugli altri social tendenzialmente ha dai 30 anni in su». Il futuro di Ambra, però, è ancora tutto da costruire. «Un domani mi piacerebbe trovare lavoro come assistente alla poltrona in uno studio dentistico e al tempo stesso mantenere il profilo OnlyFans per le entrate extra – riflette -. Ho chiesto consiglio a un mio ex insegnante e mi ha detto che ci sono molte che lo fanno, senza andare incontro a particolari problemi. Certo che se un giorno avrò una famiglia, un figlio, non so come andrà: a questo proprio non ci ho ancora pensato».