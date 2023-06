PADOVA - «Riteniamo doveroso riconoscere i Suoi meriti, ritenendola una straordinaria eccellenza italiana, che con il proprio indefettibile impegno ha contribuito e contribuisce tuttora alla crescita sociale, culturale e civile del nostro Paese, configurandosi come un fulgido esempio di successo conseguito con umiltà e spirito di sacrificio, un vero e proprio modello da seguire per le future generazioni». Questa la motivazione con la quale la giuria ha insignito la cantante di Carmignano di Brenta Benedetta Caretta, dell'importante premio Artis Suavitas.



LA CERIMONIA

La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì prossimo in Campania, nell'Anfiteatro romano nel Parco Archeologico di Pompei patrimonio dell'Unesco. Benedetta è premiata per il canto. Altri riconoscimenti andranno tra gli altri a Placido Domingo, Luciano Spalletti, cast di "Mare Fuori", Paolo Crepet, Gialappa's Band, Walter Veltroni e Carolina Kostner, con un parterre con eccellenze di assoluto prestigio.



L'iniziativa è promossa dall'associazione Artis Suavitas Aps, presieduta dall'avvocato Antonio Larizza, in collaborazione con il Parco archeologico e con vari patrocini tra i quali quello dei ministeri della Cultura e dell'Istruzione e del Merito. «Sono molto felice ed onorata di essere tra i premiati, personalità molto importanti, di rilievo, in tanti settori - commenta Benedetta - ancor più di ricevere il riconoscimento in un luogo unico al mondo. Canterò con grande piacere alcuni brani». Nel 2010, quando aveva 14 anni, Benedetta ha vinto il programma di Canale 5 "Io Canto". Per lei è cominciata l'ascesa, frutto certamente di talento, ma anche di tantissima dedizione e sacrificio. Diplomata al liceo linguistico, è laureata al conservatorio in canto jazz, studia pianoforte e chitarra e compone testi. In Facebook conta 1,6 milioni di contatti e purtroppo il suo profilo è stato hackerato, in Instagram ha 778 mila follower, 600 mila sono quelli di TikTok e 830 mila nel canale YouTube. Benedetta è tornata da pochi giorni da Windsor, Gran Bretagna, dove ha cantato nell'evento organizzato da Cartier, Cartier Queen's Cup, invitata direttamente dal direttore del marchio di moda mondiale Laurent Feniou il quale ha scoperto la cantante padovana nei social, ne è rimasto affascinato e l'ha invitata anche ad altri eventi. «I social sono vetrine importanti se usati con il modo giusto - spiega Benedetta - dal mio studio registro musica e video curandone minuziosamente ogni particolare. Poi li diffondo ed i risultati che ottengo mi danno soddisfazioni. Questo è quello che mi piace di più per ora. Sto facendo per scelta poche cose, perché desidero farle al meglio».



Non esclude in futuro concerti dal vivo in tour come pure dei propri dischi. Continua a comporre Benedetta e rivela: «Sogno di scrivere colonne sonore per film. É l'esaltazione della musica che si unisce alle immagini ed alle emozioni di una storia».