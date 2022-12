Tentato omicidio a Treviso. Picchia la fidanzata e un'amica, arrestato un uomo di 37 anni

TREVISO - Tentato omicidio ieri mattina, 18 dicembre, a Treviso in via Don Luigi Sturzo . Arrestato un uomo, si tratta di un 37enne domenicano di Preganziol che si è avventato come una furia contro la sua fidanzata e un'amica. Le due donne avevano trascorso la serata in un locale ed erano rientrate a casa della compagna dell'aggressore attorno alle 8 del mattino. Lì l'escalation di violenza. L'uomo si è scagliato contro la fidanzata colpendola con violentissimi calci in tutto il corpo. E poi se l'è presa anche con la sua amica.

Botte alla fidanzata dopo la serata di festa

Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le due donne avevano trascorso la nottata in un locale cittadino. Intorno alle ore 8, erano andate a riposarsi a casa dell'italiana, fidanzata del domenicano. Lui le ha raggiunte dopo qualche minuto dal loro ingresso in casa e, senza alcun motivo, ha iniziato a picchiare la sua compagna, colpendola ripetutamente con violenti calci in faccia, sul torace e sulle gambe. La furia dell'uomo anche se in maniera meno violenta, si è abbattuta anche sulla colombiana. Tra un calcio e l'altro, per evitare che le due amiche chiamassero le forze dell'ordine, l'uomo si è impossessato dei telefoni cellulari di entrambe.

Le urla, a dare l'allarme sono stati i vicini

La fidanzata dell'uomo non riusciva a reggersi in piedi, per i forti dolori addominali. La sua amica colombiana ha chiesto aiuto ai residenti di un condomino vicino che ha telefonato al pronto intervento. Sul posto sono arrivate immediatamente due pattuglie del Nucleo Radiomobile che, raccolte le prime informazioni, si sono messe alla ricerca dell'aggressore, mentre la sua fidanzata è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, per via delle gravissime lesioni patite.

Le indagini e l'arresto

Dopo circa un'ora il dominicano è stato rintracciato presso il suo domicilio e tratto in arresto. Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviso, a conclusione di serrate indagini, sono riusciti ad arrestare l'uomo in flagranza di reato, per tentato omicidio, lesioni personali gravissime e rapina aggravata. Si tratta di un 37enne cittadino dominicano domiciliato a Preganziol. Si trova ora nel carcere di Santa Bona.