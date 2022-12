TREVISO - Tentato omicidio ieri mattina, 18 dicembre, a Treviso in via Don Luigi Sturzo. Arrestato un uomo, si tratta di un 37enne domenicano di Preganziol che si è avventato come una furia contro la sua fidanzata e un'amica. Le due donne avevano trascorso la serata in un locale ed erano rientrate a casa della compagna dell'aggressore attorno alle 8 del mattino.