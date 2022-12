Tentato omicidio a Treviso. Il cugino della vittima: «Era una relazione complicata. Io le avevo detto di stare attenta» Video

TREVISO – Litigavano spesso. Poi ieri, 18 dicembre, lui ha perso le staffe e dopo una serata l'ha picchiata riempiendola di calci in tutto il corpo. Una relazione complicata con tanto di tradimenti ripetuti e frequenti quella che racconta il cugino della vittima dell'aggressione brutale consumatasi a Treviso. Nessuno credeva possibile che quell'uomo di 37 anni domenicano potesse scagliarsi con così tanta violenza sulla propria compagna con cui condivideva la vita da ormai due anni. Eppure è successo. Lui in preda alla rabbia si è scagliato contro di lei colpendola con calci violentissimi e ripetuti fino a quando non è stata più in grado di reggersi in piedi. Il cugino ha visto i lampeggianti dei carabinieri e dell'ambulanza e ha subito capito che era successo qualcosa di grave.

Videointervista di Maria Elena Pattaro