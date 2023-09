PREGANZIOL (TREVISO) - «Da quasi un mese di fronte a casa c'è un palo del telefono pericolante e, dunque, pericoloso. Nonostante le segnalazioni, però, nessuno è ancora intervenuto». Così un residente di via Franchetti a Preganziol segnala la situazione che ormai sta vivendo dal 1. settembre quando si è improvvisamente trovato, al di fuori della propria abitazione, un palo Telecom in condizioni davvero precarie. Nonostante le ripetute e tempestive segnalazioni agli uffici competenti della compagnia telefonica, così come ai vigili urbani, ad oggi il problema non è ancora stato risolto.



APPELLI INASCOLTATI

«Sono stati diversi i cittadini a segnalare la questione e ci è sempre stato risposto che qualcuno sarebbe intervenuto per risolvere tutto entro le 48 ore successive -afferma uno dei residenti - Peccato, però, che questo non sia mai avvenuto. Anzi, ci è stato persino consigliato di far intervenire i vigili del fuoco a nostro carico per le preventiva messa in sicurezza del palo, rivalendoci poi in un secondo momento su Telecom per i costi sostenuti». «Oltre alla preoccupazione per le oggettive condizioni di pericolo in cui ci troviamo, la sensazione prevalente è di incredulità -continuano- Non vogliamo muovere accuse senza prove ma viene spontanea una domanda: può questo atteggiamento essere connesso al fatto che Telecom, essendo in procinto di cedere la propria rete, limiti il più possibile le spese di manutenzione per lasciarle in eredità ai nuovi acquirenti? Mi sentirei sollevato, da cliente, se Telecom rispondesse con un no convincente».



MANI LEGATE

Della situazione si è interessato anche il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano: «Dispiace molto per il disagio che stanno vivendo questi cittadini, ma purtroppo non possiamo intervenire in quanto si tratta di una strada ad uso privato. L'unica soluzione possibile è di inviare una Pec a Telecom nella speranza che risolvano quanto prima il problema». Nel frattempo, in attesa dell'intervento dei tecnici specializzati, le 4 famiglie coinvolte auspicano che la linea telefonica non cessi all'improvviso di funzionare. «Il palo è spezzato alla base e non è ancora caduto a terra solo perché è sostenuto dai fili del telefono -chiosa uno dei residenti di via Franchetti- La speranza è quindi che si possa risolvere il problema al più presto, on vorremmo vivere ulteriori disagi».