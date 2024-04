Preganziol, Vecchiato ritira la sua candidatura: «Mai contro Cestaro, è un amico»

PREGANZIOL (TREVISO) – Passo indietro di Dino Vecchiato, candidato a sindaco di Preganziol con Forza Italia, che decide di mettere uno stop alla corsa alla fascia tricolore da primo cittadino. Ex vicesindaco e consigliere comunale, Vecchiato era stato presentato come candidato papabile per l’intero centrodestra, ma dinamiche a livello regionale (l’appoggio a Vittorio Veneto di FdI alla Lega dopo l’uscita di Forza Italia) avevano imposto una scissione e determinato l’entrata in campo, seppur non ufficialmente, di Gianni Cestaro per FdI con il sostegno della Lega; «giochi», come li ha definiti Vecchiato, che non gli sono risultati per nulla graditi.

UNICO NOME

«Si avvicinano le elezioni comunali a Preganziol. Nel fermento politico che ne è derivato, da parecchio tempo è stato indicato il mio nome, come possibile candidato della coalizione di centrodestra. La segnalazione da parte di Forza Italia, pur non avendone la tessera, mi ha fatto molto piacere e l’ho vista come un attestato di stima nei miei riguardi, data dal fatto che sono una persona da sempre legata al territorio». Con l’arrivo della primavera Dino Vecchiato pareva essere l’unico nome per la compagine di centrodestra. «Ma qualche settimana dopo, invece, logiche di partito più in alto di me hanno fatto dubitare che la mia candidatura fosse unica per la coalizione». Riferendosi a quanto accaduto a Vittorio Veneto, Vecchiato afferma di non essere pronto a sottostare a questo tipo di logiche tra partiti. «La verità è che io sono stato tirato dentro senza che abbia mai fatto una dichiarazione -sottolinea- e Forza Italia vorrebbe portarmi avanti in contrapposizione a Cestaro, ma non voglio farlo. Gianni oltretutto è anche un amico e non ho intenzione di essere un suo avversario. Quando ci sarà un nome ufficiale di candidato io ci sarò, ma non per dividere, casomai per unire».

E così, per ora, a causa di lotte intestine alla coalizione, questa tornata elettorale a Preganziol non vede ancora la partecipazione di un candidato di centrodestra.

LA DECISIONE

«Ha prevalso una dinamica di partito fatta di scelte regionali “a tavolino”: FdI appoggiando il candidato della Lega a Vittorio Veneto, dopo la fuoriuscita di Forza Italia, ha fatto sì che la Lega a Preganziol appoggiasse di conseguenza un candidato di FdI contro quello proposto da Forza Italia -ribadisce Vecchiato- Logiche che hanno portato a non avere nemmeno la possibilità di interloquire e farmi conoscere personalmente da tutti i decisori regionali». Da qui la decisione di lasciar perdere queste amministrative. «Preso atto di questa situazione, pur con grande amarezza, il sottoscritto -riepiloga Vecchiato- dichiara che non intende partecipare a questa tornata elettorale che vedrebbe solo il proliferare di astiosità tra candidati e non porterebbe alcun beneficio per Preganziol. Per ora continuerò con la mia passione di ricercatore storico locale perché amo il mio territorio e credo nell’importanza dell’impegno civico». Nessun commento da FdI di Preganziol, che preferisce optare per un neutrale silenzio, in attesa, di qui a pochi giorni, di comunicare ufficialmente il proprio candidato.